Die Geschichte von Mary Shelley erschreckte die Menschen, dabei suchte Frankenstein nur nach Liebe.

Wenn es schaurig wird, dann ist Mary Shelley nicht weit weg. Ihr Meisterwerg „Frankenstein" ist legendär. Sie schreib Geschichte. Mit Mary Shelley fand eine Revolution im Sektor der gruseligen und schaurigen Romane statt.Wer kennt ihn nicht? Frankenstein, das Monster, welches den Menschen zum Erschaudern brachte. Seine Geschichte ist zeitlos. Bis zur heutigen Zeit wurde die Romanfigur immer wieder überarbeitet. Spannende Adaptionen fanden stand. Die Schriftsteller dieser Welten fühlten sich inspiriert, die gruselige Schauerfigur immer wieder zu neuem Leben zu erwecken. Doch damit war nicht genug. Frankenstein stand Pate für das gesamte Schaffen der Science-Fiction-Szenerie. Ihr Werk war mitnichten überschätzt. Ob Sie je ahnte, welche Werk sie den Menschen hinterlassen hat?Hinter Frankenstein verbirgt sich die Geschichte eines Wissenschaftlers. Der Narzisst spielte Gott und erschuf ein neues Lebenswesen aus Leichenteilen. Erschaffen wurde eine schreckliche Kreatur, ein wahres Monster, welches er auf die Welt losgelassen hat. Doch die Geschichte hat einen tieferen Hintergrund. Das erschaffene Monster fühlte sich von der Menschheit unverstanden. Kein Platz schien es für ihn zu geben. Es kam ihm nur Hass und Ablehnung entgegen. Dabei suchte Frankenstein nach Liebe. Sein Auftreten und sein Antlitz erschreckte jedoch die Menschen.Der Comic-Zeichner Georges Bess widmete sich nun Frankenstein zu. Mit Tuschezeichnungen, welche elegant geschwungen und gleichzeitig kraftvoll anmuteten, war die literarische Vorlage geschaffen. Zuvor zeigte er seine Künste am Werke Dracula. Das Titelbild von Frankenstein mutete sehr düster an. Das Bildnis war auf jeden Fall, eine exzellente künstlerische Darstellung.Die Zeit wird zurückgeblättert. England Ende des 18. Jahrhunderts hatte eine schwere Zeit hinter sich und noch vor sich. Schon kurz nach der Geburt von Mary verstarb ihre Mutter. Ihre Mutter war eine Frauenrechtlerin. Der Vater war ein Sozialphilosoph. Mary Shelley war ein lebendiges Kind. Aufgeweckt und fröhlich erkundete sie die Welt. Ihre Wurzeln forderten sie intellektuell heraus. Schon früh schrieb sie eigene Geschichten und Gedichte. Im Alter von 16 Jahren lernte sie den Schriftsteller Percy B. Shelley kennen. Sie ließ sich auf eine Liebelei mit ihm ein. Percy war verheiratet.Der Abend war ungemütlich. Es regnete und stürmte draußen. An einem genau dieser Abende kam ihr die Idee zu "Gothic Novel". Später machte sie ihre Romanfigur des Monsters weltberühmt. Frankenstein oder der moderne Prometheus wurde erschaffen. Frankenstein, das schaurige Monster, wurde zur absoluten Kultfigur in der Geschichte. Der Roman wurde zudem erfolgreich verfilmt.