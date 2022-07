Kate Winslet produziert neue HBO-Miniserie

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender hat das Drama «The Palace» bestellt, in der Winslet auch die Hauptrolle übernehmen wird.

Das Pay-TV-Unternehmen hat nunbestellt. Kate Winslet wird die Hauptrolle in der Serie spielen, die die Geschichte eines Jahres innerhalb der Mauern des Palastes eines autoritären Regimes erzählt, das sich zu enträtseln beginnt.Winslet wird nicht nur als Schauspielerin zu sehen sein, sondern auch die Serie produzieren. Will Tracy hat die Serie entwickelt und wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Stephen Frears wird Regie führen und als ausführender Produzent arbeiten, während Frank Rich ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein wird. Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart und Sarah DeLappe werden auch für die Serie schreiben."Wir fühlen uns geehrt, mit dieser unglaublich talentierten Gruppe von Filmemachern an «The Palace» zu arbeiten", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President of HBO Programming. "Die Vorstellung, dass Kate Winslet und Stephen Frears, zwei der führenden Köpfe unserer Branche (die bemerkenswerterweise noch nie zusammengearbeitet haben), sich zusammentun, um Will Tracys äußerst originelle, vorausschauende und schillernde Drehbücher bei HBO zum Leben zu erwecken, ist für uns ein wahr gewordener Traum."