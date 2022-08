Fußball-Bundesliga soll klimaneutral werden

TV-News

Bereits ab sofort sollen alle Spiele der Tochterfirma Sportcast auf fortschrittliche Weise umgesetzt werden.

Die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga werden ab sofort klimaneutral produziert, das teilten Sky und die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit. Wie im Rahmen des "DFL Nachhaltigkeitsforum" in Berlin bekanntgegeben, wird die DFL in enger Zusammenarbeit mit Medienpartner Sky die Treibhausgasemissionen, die bei der Medienproduktion der Begegnungen entstehen, zunächst ausgleichen und zudem intensiv an Maßnahmen zur konsequenten Reduktion der Emissionen arbeiten.Die Auswahl entsprechender Klimaschutzprojekte, die durch die DFL und Sky finanziell unterstützt werden, erfolgt in Abstimmung mit ClimatePartner, einem weltweit agierenden Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umweltberatung und Klimaschutz. Die DFL-Tochterfirma Sportcast, die das Basissignal aller Spiele für die nationalen und internationalen Medienpartner produziert, analysiert zugleich Einsparpotenziale und arbeitet bereits an einem Mehrstufenplan zur Reduktion. Medienpartner Sky hat im Zuge der verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie hierzu Lösungsansätze definiert und Maßnahmen unter anderem hinsichtlich Anreise, Logistik, Übernachtung, Energie, Verpflegung, etc. initiiert.Der Schritt hin zur klimaneutralen Medienproduktion folgt auf wesentliche Schritte der DFL zum Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen Monaten, unter anderem den zuletzt gefassten Beschluss der DFL-Mitgliederversammlung, eine verpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinie in der Lizenzierungsordnung der Bundesliga und 2. Bundesliga zu verankern. Konkrete Maßnahmen werden seitens der Clubs und der DFL - auch auf Basis der Richtlinie und des Orientierungs- und Handlungsrahmens - stetig weiterentwickelt und ausgebaut.