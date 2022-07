Peacock bestellt Gladiator-Serie

TV-News

Roland Emmerich wird bei der neuen Serie Regie führen.

Um seinen Streamingdienst Peacock auf Vordermann zu bringen, nimmt NBCUniversal richtig Geld in die Hand. Der Dienst hat einer Gladiatoren-Dramaserie, die auf Daniel Mannix' Sachbuchbasiert, einen direkten Serienauftrag erteilt. Robert Rodat, der Drehbuchautor hinter Filmen wie «Saving Private Ryan» und «The Patriot», wird das Drehbuch schreiben und die Serie produzieren. Roland Emmerich ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord. Emmerich ist natürlich kein Unbekannter bei Großproduktionen dieser Art, denn er hat bereits Filme wie «Independence Day» und «Moonfall» inszeniert. Dies wird jedoch das erste Mal sein, dass Emmerich für das Fernsehen Regie führt.High End Productions, dass von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründete Unternehmen, das hochwertige europäische Spielfilmserien für den internationalen Markt produziert, hat die Vertriebsrechte in Europa erworben und wird die Serie gemeinsam mit Peacock finanzieren. AGC International, der Lizenz- und Vertriebszweig der AGC Studios und Schwesterunternehmen des Serienstudios AGC Television, wird die weltweiten Vertriebsrechte außerhalb der europäischen HEP-Präsenz wahrnehmen."Das mächtige Römische Reich hat mich schon immer fasziniert, vor allem seine gewaltigen Spiele, die die Massen durch das Spektakel im monumentalen Kolosseum unterhielten", so Emmerich. "Im Kern ist dies ein Sportepos, das von starken und unterschiedlichen Charakteren angeführt wird, die Wege zum Ruhm, Abstürze und das Bedürfnis, zu etwas Größerem als sich selbst zu gehören, erkunden. Der Sport in der Antike war damals genauso aufregend und gewaltig wie heute, und ich freue mich darauf, mit meinen Partnern Peacock , High End Productions, Hollywood Gang und AGC Studios zusammenzuarbeiten, um diese reiche Welt aus Blut, Schweiß und Tränen ins Fernsehen zu bringen."