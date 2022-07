ARD und ZDF machen den Tagessieg unter sich aus

Quotennews

Zwei Primetime- und zwei News-Formate machten gestern den Tagessieg aus Sicht der Gesamtreichweite unter sich aus. Mit dem besseren Ende für...?

Das gewohnte Bild am Quoten-Morgen - ARD und ZDF können sich über die größten Reichweiten freuen und es muss nur entschieden werden, ob Erstes oder Zweites den Sieg davon tragen. Mit 4,8 Millionen Zuschauern unangefochten auf Platz 1 der Reichweiten-Skala von gestern: dieum 20 Uhr. Der Marktanteil von 20,4 Prozent begeistert und auch mit den gemessenen 0,94 Millionen jüngeren Zuschauern waren starke 18,7 Prozent am Markt drin. Das reichte jedoch nicht für den Doppelsieg, denn «Der Vorname» ► , das Primetime-Programm aus dem Ersten, war mit 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen nicht nur besser, sondern das reichweitenstärkste Programm des gesamten gestrigen Tages. Wenn auch der Marktanteil mit 17,9 Prozent etwas niedriger ausfiel.Mit dem ersten Platz der jüngeren Zuschauerschaft im Gepäck reichte es für die Komödie aus dem Jahr 2018 mit Christoph Maria Herbst für den zweiten Platz der Gesamtreichweiten-Tabelle. Hierzu sammelten sich im Ersten noch 3,98 Millionen Zuschauer und damit 15,9 Prozent des Marktes. Dicht gefolgt vom ZDF-Format, das sich 3,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,3 Prozent sichern konnte. Über das Interesse der 14- bis 49-Jährigen brauch an dieser kaum berichtet werden, mit 0,16 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,9 Prozent spielte das Format kaum eine Rolle am TV-Tag.Schlussendlich holte sich dann dasPlatz vier, mit 3,7 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,7 Prozent. Lichtblick für das ZDF: Das News-Format am Abend konnte die Reichweite bei den jüngeren Zuschauern immerhin auf 0,25 Millionen steigern, der Marktanteil von 4,9 Prozent wird dennoch kaum gefallen können.