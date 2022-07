«Borchert und die alten Freunde» ist im Kasten

TV-News

In den vergangenen Wochen wurde der Krimi mit Christian Kohlund, Ina Paule Klink und Susi Banzhaf aufgeziechnet.

Graf Film, dahinter stecken Klaus Graf, Annemarie Pilgram, und Michal Pokorny haben in Zusammenarbeit mit Mia Film und gefördert durch den Teschechischen Staatsfond der Kinematografie den 17.mit dem Titel „Borchert und die alten Freunde“ abgedreht.Darin zeigt die smarte, loyale, von Susi Banzhaf bereits seit dem dritten Film verkörperte Kanzleiassistentin von einer privaten, bislang unbekannten Seite. Eine Begegnung mit einem alten Freund, eine gemeinsame Nacht, ein blutiges Erwachen, eine überstürzte Flucht und eine dubiose Vergangenheit: Wer, wenn nicht Christian Kohlund als ihr Vertrauter und Vorgesetzter Thomas Borchert kann Regula jetzt noch aus der Patsche helfen? Die Mühlen der Justiz mahlen schon. Und Borchert gelingt es nur nach und nach, die undurchsichtigen Puzzleteile zusammenzusetzen …In weiteren Rollen sind Ina Paule Klink als Dominique Kuster, Pierre Kiwitt als Hauptmann Marco Furrer, Robert Hunger-Bühler als Reto Zanger und Yves Wüthrich als Furrers Kollege Urs Aeggi zu sehen. In Episodenrollen spielen Sönke Möhring, Vladimir Korneev, Alexandra von Schwerin, Andrei Viorel Tacu, Milton Welsh u.v.a. Die Dreharbeiten in Zürich und Prag dauerten vom 14. Juni bis zum 20. Juli 2022.