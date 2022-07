Sicherheitsbedenken: ESC 2023 findet in Großbritannien statt

TV-News

Nun wurde die bereits erwartete Meldung offiziell. Der «Eurovision Song Contest» findet 2023 in Großbritannien und nicht in der Ukraine statt.

Via Pressemitteilung der Europäischen Rundfunkunion wurde am Mittag bekannt, dass aufgrund des andauernden Angriffskriegs Russlands in der Ukraine der geplante Eurovision Song Contest dort nicht wie geplant stattfinden wird. Wie bereits in der letzten Zeit spekuliert wurde, springt Großbritannien als Austragungsort ein. In Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Fernsehen UA:PBC sollen eine Reihe an Möglichkeiten und Optionen zur Debatte gestanden haben, schließlich wurde der Entschluss, die BBC als Gastgeber für 67. «ESC» festzusetzen, deutlich. Naheliegend, da der Beitrag aus Großbritannien im letzten Jahr beim Contest auch den zweiten Platz belegt hatte.Die BBC hat dem Beschluss bereits zugestimmt, wobei beide Sendeanstalten eng miteinander zusammenarbeiten wollen und schlussendlich auch ukrainische Elemente in die Show integriert sein sollen. Die Ukraine bleibt als Vorjahressieger direkt qualifiziert. "Der Eurovision Song Contest 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden, aber zur Unterstützung der Ukraine. Wir sind unseren Partnern bei der BBC dankbar, dass sie sich mit uns solidarisch zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, dieser Veranstaltung ukrainischen Geist zu verleihen und wieder einmal ganz Europa um unsere gemeinsamen Werte - Frieden, Unterstützung, Förderung von Vielfalt und Talent - zu vereinen", erklärt Mykola Chernotytskyi von UA:PBC.Premier Boris Johnson twitterte, dass er sich schon in der Vorwoche mit Wolodymyr Selenskyj verständigt hätte, dass der «Eurovision Song Contest» 2023 das Land und die Menschen der Ukraine feiern wird. Großbritannien wird als Gastgeber dieses Versprechen einlösen. Tim Davie, BBC-Chef, sagte, dass er es sehr bedauere, dass seine Kollegen und Freunde aus der Ukraine den «Eurovision Song Contest» nicht ausrichten könnten.