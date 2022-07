Die «Tour de France» begeistert - Die 3. Liga floppt

Quotennews

Während sich das Erste am Abend absolute Bestwerte sichern konnte, fiel die Partie der 3. Liga am Nachmittag ins Wasser.

Fußball zieht immer? Offensichtlich nicht bei Dynamo Dresden gegen 1860 München. Dabei bot die Partie vom ersten Drittligaspieltag einiges an Spektakel. Nach bereits acht Minuten bescherte Kevin Ehlers der Dynamo einen Bärendienst und schenkte ein Eigentor her, nach 36 Minuten erhöhte Tim Rieder für die Löwen aus München auf 0:2. Nach 68 Minuten netzte Marcel Bär zum 0:3 ein und bei noch knapp 20 Minuten zu spielen, schien alles entschieden. Dann aber wollte Dresden plötzlich mitspielen. Dennis Borkowski verkürzte auf 1:3, Bär stellte den Abstand mit dem 1:4 wieder hier, ehe Schäffler und erneut Borkowski in der Schlussphase auf 3:4 stellte. Trotz beeindruckendem Fahrplan, das Spiel wollten im Ersten ab 14 Uhr lediglich 0,82 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil war mit 8,5 Prozent kein besonders guter. Die 14- bis 49-Jährigen hielt sich noch deutlicher zurück, hier konnten lediglich 0,14 Millionen und ein Marktanteil von 6,2 Prozent gemessen werden.Sollte der sportliche Samstag also für das Erste ins Wasser fallen? Nein - es kam ja im Anschluss noch die 20. Etappe der «Tour de France». Es ging für die Zweirad-Fahrer im Einzelzeitfahren über 40,7 km von Lacapelle-Marival nach Rocamadour. Gewinnen sollte am Ende Wout van Aert vor Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Bester Deutscher wurde Max Schachmann als Neunter. Ab 16 Uhr drehte dievor allem aber die Reichweiten auf - nach dem mauen Fußball-Auftritt stieg die Zuschauerzahl auf 1,23 Millionen, der Marktanteil machte einen Satz auf 12,0 Prozent. Die jüngeren Zuschauer steigerten sich auf immerhin 0,2 Millionen und daher einen Marktanteil von 10,3 Prozent.Erfolgreich abrunden konnte den Sport-Samstag die. Ab 18 Uhr waren direkt 1,49 Millionen Zuschauer an Bord, der Marktanteil hielt sich daher bei guten 12,6 Prozent. Auch die 14- bis 49-Jährigen konnten sich steigern und mit 0,21 Millionen Zuschauern ordentliche 10,9 Prozent Marktanteil einsammeln. Ab 19 Uhr flachte das Ergebnis etwas ab, hier konnte diedann "nur" noch 1,39 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen jüngere Fersehende einsammeln. Die Marktanteile sanken auf 10,4 gesamte und 8,6 entsprechend junge Prozent.