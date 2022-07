«99  Eine:r schlägt sie alle» zieht deutlich an

Quotennews

Nach dem ernüchternden Auftakt vor zwei Wochen zeigte Sat.1, dass dies lediglich ein Ausrutscher war und punktete vor allem in der Zielgruppe wieder.



Im vergangenen Jahr war die Spielshowin Sat.1 erstmals auf Sendung gegangen. Nach drei Episoden, die vor allem in der Zielgruppe recht erfolgreich waren, kehrte das Format nun also vor zwei Wochen mit drei neuen Ausgaben zurück. Am 8. Juli schalteten jedoch nicht mehr als 0,93 Millionen Zuschauer ein, was annehmbaren 4,2 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,33 Millionen Umworbenen blieben mit guten 7,2 Prozent deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück. Trotz diesem durchwachsenen Start befindet sich eine dritte Staffel bereits in Planung.Nun ging es also am gestrigen Abend weiter. Wie auch zuletzt ist das Konzept folgenden: Die Person aus 100 Teilnehmenden, die in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal den letzten Platz belegt, geht mit 99.000 Euro nach Hause. Tatsächlich konnte der Sender die durchwachsenen Werte der Auftaktfolge hinter sich lassen und hob sich nun über die Marke von einer Million Zuschauer. Mit 1,06 Millionen neugierigen befand sich das Format genau im Senderschnitt von 5,2 Prozent. Parallel dazu vergrößerte sich das jüngere Publikum auf 0,46 Millionen Menschen. Dies bescherte dem Sat.1 einen starken Marktanteil von 10,5 Prozent.Im Anschluss lief eine Wiederholung des Comedyquiz. Weiterhin wollten 0,66 Millionen Zuschauer das Programm verfolgten. Somit erhöhte sich die Quote hier sogar auf gute 5,5 Prozent. Auch mit 0,27 Millionen Werberelevanten war die Zielgruppe weiterhin sehr gut vertreten. Der Marktanteil kletterte von zuletzt passablen 6,0 auf hohe 8,7 Prozent.