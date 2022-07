Auch nach über drei Jahren: «Tatort: Anne und der Tod» gewinnt den TV-Tag

Quotennews

Die «Tatort»-Sommerpause ist in vollem Gange - sprich es laufen Wiederholungen am Sonntagabend. Gestern gab es «Anne und der Tod», erstmals gelaufen im Mai 2019.

Von Wiederholungen kann man nun an dieser Stelle halten, was man möchte. Dennoch: Das Erste hat mit den aktuellen-Wiederholungen schlichtweg Erfolg, wenn auch natürlich die jeweiligen Erstausstrahlungen um ein vielfaches besseres Zahlen einbrachten. Letzte Woche holte der4,62 Millionen Zuschauer - die Premiere im Mai 2020 schaffte es auf 8,71 Millionen. Die Marktanteile lagen mit damals 25,5 und vorige Woche mit 19,5 Prozent jedoch gar nicht allzu weit auseinander. Die jüngeren Zuschauer straften die Wiederholung deutlicher ab. 2020 kamen 2,21 Millionen 14- bis 49-Jährige zusammen, am 17. Juli waren es lediglich 0,68 Millionen. In Marktanteilen gesprochen reduzierte sich die Quote hier von 22,4 auf 13,0 Prozent. Doch zurück in diese Woche und den gestrigen Abend.Dermusste sich mit seinen Zahlen vom 19. Mai 2019 messen. Damals kam das Erste auf 8,81 Millionen Zuschauer und einen exzellenten Marktanteil von 26,9 Prozent. Der Krimi aus Stuttgart sicherte sich damals zudem starke 2,52 Millionen jüngere Zuschauer und damit eine Quote von 23,5 Prozent. Gestern mussten von Kommissar Lannert und Bootz kleiner Brötchen gebacken werden. Insgesamt ergaben sich noch immer starke 5,16 Millionen Zuschauer und 0,75 Millionen jüngere Zuschauer. Die Marktanteile sanken demnach auf 22,2 Prozent am gesamten Markt und 15,7 Prozent am jungen Markt. Mit also niedrigeren Zahlen schaffte das Erste also noch immer einen starken Abend.Am ehesten Konkurrenz für den ARD-Krimi konnte das ZDF abliefern, wobei auch hier nur eine Wiederholung lief.lieferte am 03. Juni 2018 4,24 Millionen Zuschauer und 0,69 Millionen jüngere Fernsehende ab. Die Marktanteile ergaben damals 14,0 Prozent und 6,8 junge Prozent. Gestern konnte sich die Romanverfilmung 3,36 Millionen Zuschauer und 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige sichern. Damit reichte es zu Marktanteilen von insgesamt 14,5 Prozent und 4,3 Prozent bei den jüngeren Zuschauern. Aus Sicht der Quote lief die Wiederholung also sogar um 0,5 Prozentpunkte besser, als die Premiere im Juni 2018.