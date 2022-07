Neuer Name - Alte Probleme: «Zeig uns deine Stimme» ist wieder da

Quotennews

Wobei genaugenommen «Zeig uns deine Stimme» gar nicht zurück sein kann - zuvor hieß die Show schließlich «I can see Your Voice». Dennoch sind die Shows identisch.

Verändert hat sich kaum etwas. Bei RTL wurde in Staffel drei auskurzerhandgemacht. Das Konzept bleibt erhalten: Vier Prominente bilden die Rate-Jury, die acht vermeintliche Gesangstalente erkennen oder eben als Amateure entlarven soll. In der Jury zum Start von Staffel drei: Chantal Janzen, Max Giermann, Thomas Hermanns, Anna Loos und als bekannter Musik-Star saß den Vieren Yvonne Catterfeld bei, moderiert wird jede Woche von einem anderen Promi (gestern Daniel Hartwich). Zu gewinnen sind 25.000 Euro.Was jedoch auch unter dem neuen Namen zurückkehrt, ist die bange Erwartung der Quote. Am 18. August 2020 startete die Show bei RTL vor guten 2,14 Millionen Zuschauern und 0,98 Millionen Umworbenen. Mit 7,9 Prozent Marktanteil zum Auftakt sowie guten 13,1 Prozent bei der Zielgruppe konnte Köln sicherlich zufrieden sein - nur hielt der Erfolg nicht wirklich an. Über eine weitere Folge 2020 und schließlich sechs Folgen in 2021 fiel das Interesse auf teilweise 1,51 Millionen Zuschauer und 0,64 Millionen Werberelevante. In der Show am 20. April standen dann nur noch 5,0 Prozent Quote zu Buche, die Zielgruppe kam lediglich auf 7,4 Prozent. Wobei dieser Auftritt ein einzelner absoluter Fehltritt war, sonst pendelte sich die Leistung auf rund 6 Prozent am TV-Markt ein, die Zielgruppe blieb bei allen anderen Shows, wenn auch knapp, bei über zehn Prozent Anteil am Markt.Neuer Name - gleicher Erfolg? Zumindest was die gestrige Episode anging, kann das nicht mit einem deutlichen JA beantwortet werden. Die Show sicherte sich 1,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit auch 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit erreichte RTL maue 5,4 Prozent Marktanteil, während sich die Zielgruppe auf immerhin 7,5 Prozent breitmachen konnte. Der Start von Staffel drei kann demnach unter neuer Namensgebung gerade so mit der bisher schlechtesten Leistung vonkonkurrieren.