Rodney Barnes erneuert seinen HBO-Vertrag

US-Fernsehen

Der ausführende Produzent von «Winning Time» hat einen neuen Kontrakt unterzeichnet.

Rodney Barnes hat seinen Gesamtvertrag mit HBO um weitere drei Jahre verlängert. Barnes arbeitete zuletzt als Autor und ausführender Produzent an der Erfolgsseriedes Senders. Barnes war Co-Autor von neun Episoden der 10-teiligen ersten Staffel der Serie. Die Serie wurde im April für eine zweite Staffel verlängert, wobei Barnes weiterhin als Autor und ausführender Produzent tätig sein wird.Im Rahmen der Vereinbarung wird Barnes unter seinem Label Rodney Barnes Productions weiterhin Serien in einer Vielzahl von Formaten entwickeln, schreiben und produzieren. Zu Barnes' bisherigen TV-Krediten gehören Shows wie «Everybody Hates Chris», «Wu-Tang: An American Saga», «The Boondocks» und «My Wife and Kids».Neben seiner Arbeit im Fernsehen ist Barnes auch ein erfolgreicher Comiczeichner. Derzeit arbeitet er an einer TV-Adaption seiner Bestseller-Graphic-Novel-Serie "Killadelphia".