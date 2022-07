«Game of Thrones» kommt als 4K-Version

US-Fernsehen

Auch «House of the Dragon» wird in Ultra HD angeboten.

HBO Max wird nächsten Monat alle acht Staffeln vonin 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision und Dolby Atmos veröffentlichen und verspricht damit detailreiches Bild und kinoähnlichen Sound. HBO Max hat noch kein genaues Datum genannt, wann die 4K-Versionen von «GOT» verfügbar sein werden - laut Warner Bros. Discovery werden sie jedoch nur für Kunden mit dem werbefreien Tarif (14,99 $/Monat) und nicht mit dem werbefinanzierten Tarif (9,99 $/Monat) verfügbar sein.Zusätzlich zu allen bisherigen Episoden von «Game of Thrones» in den verbesserten Formaten wird HBO Max die Vorgängerserie "House of the Dragon" am 21. August in 4K, HDR 10, Dolby Vision und Dolby Atmos zeigen. Bisher konnten «Game of Thrones»-Fans die Serie in 4K auf Blu-ray Disc oder über Fandangos Vudu beziehen. HBO strahlte den Fantasy-Megahit von April 2011 bis Mai 2019 aus und zeigte in den acht Staffeln 73 Episoden.Um 4K Ultra HD mit Dolby Atmos-Audio auf HBO Max zu streamen, benötigen Kunden einen 4K HDR-Fernseher, der Dolby Vision oder HDR10 anzeigt, eine Breitbandverbindung mit mindestens 25 Mbit/s (50+ Mbit/s wird empfohlen) und ein Dolby Atmos-fähiges Soundsystem.