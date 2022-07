TBS cancelt «Full Frontal»

US-Fernsehen

Die Late-Night-Show wird demnächst abgesetzt.

Die Show, die zu einem Aushängeschild des großen Kabelnetzes TBS wurde, wird im Herbst nicht zum Sender zurückkehren", heißt es in einer Erklärung von Bees Vertretern. "Während wir unsere neue Programmstrategie entwickeln, haben wir einige schwierige, geschäftsbasierte Entscheidungen getroffen", so TBS in einer Erklärung."Wir sind stolz darauf, die Heimat vongewesen zu sein und danken Sam und dem Rest des Emmy-nominierten Teams für ihre bahnbrechende Arbeit. Wir feiern diese außerordentlich talentierte Besetzung und Crew und freuen uns darauf, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit ihnen in der Zukunft zu erkunden."Im Laufe von sieben Staffeln brachte Bees «Full Frontal» eine aggressive und freche Stimme in die Late-Night-Arena des Fernsehens und war eine der wenigen Sendungen, die von einer weiblichen Sichtweise geleitet wurde. Bee, die während der Amtszeit von Gastgeber Jon Stewart als Korrespondentin in der «Daily Show» von Comedy Central bekannt wurde, machte mit ihrem unverschämten Humor auf sich aufmerksam.