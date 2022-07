«Wer wird Millionär» bleibt erfolgreich - lässt aber nach

Quotennews

Seit nun drei Wochen bittet Günther Jauch am Montagabend wieder KadidatInnen auf den heißen Stuhl. Bisher läuft es.

Zwischen März und Juli mussten sich Fans vongedulden, nun ist die Show seit drei Wochen zurück im RTL-Montagabend-Programm. Die ersten beiden Episoden konnten trotz der sommerlichen Temperaturen an den März-Zahlen anknüpfen, wenn auch etwas weniger Reichweite zustande kam. Die letzte Show im März lief vor 3,7 Millionen Zuschauern, die erste nach der Pause schaffte es auf 3,47 Millionen. Aus Sicht des Marktanteils sank das Interesse damit leicht von 14,5 auf 13,7 Prozent. Folge zwei aus der Vorwoche holte noch 3,14 Millionen Zuschauer ab (MA: 13,6 Prozent), während sich gestern noch 3,11 Millionen Zuschauer versammelten. Der Marktanteil sinkt damit in kleinen Schritten weiter auf 12,7 Prozent.Die klassische Zielgruppe verlor die 1-Million-Marke bereits am 14. Februar 2022, wobei sich die Show mit Günther Jauch bis in den März stets um die 0,9 Millionen Umworbenen tummelte. Die erste Folge im Juli sammelte noch 0,7 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, doch schon die Ausgabe aus der letzten Woche ließ mit 0,59 Millionen Zuschauern deutlich nach - wenn auch der Marktanteil von 12,1 Prozent bestehen blieb. Gestern holte das Primetime-Format erneut 0,59 Millionen werberelevante Zuschauer ab, diesmal sank der Marktanteil jedoch um einen Punkt auf 11,1 Prozent.Highlight des RTL-Tages und reichweitenstärkstes Format bleibt damitum 18:45 Uhr. Gestern sollte für die News-Sendung 3,21 Millionen Zuschauer gemessen werden können, der Marktanteil schraubte sich auf 18,4 Prozent. Die klassische Zielgruppe präsentierte sich wie bei der Jauch-Show mit 0,59 Millionen Zuschauern, der Marktanteil war mit 18,1 Prozent jedoch sichtlich höher. Das beste Einspielergebnis der Zielgruppe konnte RTL beivermelden. Hier schauten 0,69 Millionen im entsprechenden Alter zu, der Marktanteil lag damit ab 19:40 Uhr bei 14,9 Prozent.