SWR startet «Vollbild»

TV-News

Das neue Reportage-Format geht bei YouTube auf Sendung und soll spannende Reportagen bieten.

Zahlreiche ARD-Anstalten unterhalten Reportage-Formate beim FUNK-Angebot bei YouTube. Die bekanntesten Vertreter sind der NDR-«Panorama»-Ableger «STRG_F» und das Radio-Bremen-Format «Y-Kollektiv». Nun hat auch der Südwestrundfunk ein solches Format an den Start gebracht, zieht man mal das Engagement für die zahlreichen «Walulis»-Formate ab. Alle zwei Wochen geht das neue Investigativ-Format immer dienstags in einem 20- bis 30-minütigen Film einer relevanten Behauptung auf den Grund. Das neue Recherche-Formatvom SWR richtet sich gezielt an die 30- bis 40-Jährigen - also an Menschen zwischen Partnersuche und Familiengründung, Kinderkriegen und Karriereplänen, mit knappem Zeitbudget, aber mit vielen Fragen ans eigene Leben, an Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.SWR-Chefredakteur Fritz Frey: "«Vollbild» - endlich möchte man sagen. Im SWR hat der enthüllende, der aufdeckende Journalismus eine lange Tradition. Und mit «Vollbild» bekommt die Traditionsmarke «Report Mainz», sozusagen der investigative Dreimaster des SWR, ein agiles Beiboot, das gezielt die 30- bis 40-Jährigen ansteuert - mit Themen, die Menschen in diesem Alter auf den Nägeln brennen und einer Erzählweise auf Augenhöhe. Endlich, denn es wird höchste Zeit für das Signal, dass auch deren Themen beim SWR eine Heimat haben."Birgitta Weber, Abteilungsleiterin Inland und Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins «Report Mainz»: "Der SWR baut den Bereich Investigation weiter aus. Mit «Report Mainz», der Rechercheunit und jetzt «Vollbild» setzen wir auch im Bereich Social Media auf intensive Recherche statt gefühlter Halbwahrheiten und auf Fakten statt Meinungen. In Zeiten von Fake News ein starkes Zeichen!"