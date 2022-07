«Jeopardy»: Bialik und Jennings teilen sich die Arbeit

US-Fernsehen

Auch in Zukunft werden die beiden Showstars Mike Richards vertreten, der wohl nicht mehr zurückkommt.

Endlich gibt es eine Lösung für die anhaltende Frage, welcher Moderator - Mayim Bialik oder Ken Jennings - letztendlichleiten wird. Die Antwort lautet: Beide. Ein Sprecher von Sony Pictures Entertainment, das sich seit Monaten um die Nachfolge des 2020 verstorbenen langjährigen «Jeopardy!»-Moderators Alex Trebek kümmert, reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.Sony Pictures Entertainment hat einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der vorsieht, dass sich die beiden Moderatoren weiterhin die Aufgaben bei der beliebten Spielshow teilen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, während Bialik weiterhin die Primetime-Ausgaben der Show sowie die neue «Celebrity Jeopardy!»-Show moderieren wird, die bei ABC starten soll. Da Sony mehrere Versionen der Sendung ankurbeln möchte, wurde mehr als ein Moderator benötigt. Bialik arbeitet weiterhin an der Fox-Sitcom «Call Me Kat», die für eine zweite Staffel geplant ist.Die Lösung mit zwei Moderatoren spricht für die Ambitionen, die hinter der ehrwürdigen Spielshow stehen, die 1964 erstmals auf NBC ausgestrahlt wurde, bevor sie sich 20 Jahre später zu der aktuellen Version am frühen Abend entwickelte.