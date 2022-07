«Goodbye Deutschland!» holt sich die Millionen zurück

Quotennews

Letzten Montag verlor das Auswanderer-Format «Goodbye Deutschland!» bei VOX die 1-Million-Marke in der Primetime. Nur ein Ausrutscher.

Ein kleiner Kurswechsel macht sich bei VOX offensichtlich bezahlt. Nachdem an den letzten Montagen stets drei Folgenzu sehen waren, die jeweils an Reichweite Stück für Stück verlieren sollten, gab es gestern lediglich eine Episode. Das Ergebnis der Strategie war, dass am letzten Montag sogar in der Primetime die 1-Million-Marke verloren ging, als ab 20:15 Uhr lediglich 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zusammenkamen.holte diese Marke nun zurück.Ab der Primetime konnte der Sender mit der roten Kugel sich auf genau 1,0 Millionen Zuschauer und damit 4,5 Prozent des Marktes verlassen. Die Zielgruppe steigerte sich ebenfalls von zuletzt 0,41 Millionen auf 0,46 Millionen Zuschauer, womit die Sendung der Zweistelligkeit mit 9,5 Prozent wieder näher kommt. Ob sich der Sender abseits der Primetime einen Gefallen mit der Entscheidung getan hat, steht auf einem anderen Blatt. Während die dritte Folge «Goodbye Deutschland!» letzte Woche ab 23:20 Uhr noch 0,76 Millionen Zuschauer halten konnte, fielgestern ab etwa der gleichen Uhrzeit auf 0,5 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil war damit auch deutlich geringer bei 4,9 Prozent.Darunter litten schlussendlich auch dieam späten Abend. Letzte Woche verweilten für das News-Format noch 0,61 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Umworbene, gestern verfolgten die Nachrichten lediglich 0,38 Millionen Zuschauer und 0,09 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile sanken damit von 5,6 und 9,3 Prozent auf gestern 5,7 und 5,6 Prozent.