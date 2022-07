28 neue «SOKO Leipzig»-Folgen stehen an

TV-News

Gleich zwei Doppelfolgen sollen im Herbst 2022 im ZDF-Programm gesendet werden.

Der Fernsehsender ZDF setzt die Ausstrahlung der inzwischen 23.-Staffel fort. Der Sendeplatz bleibt unverändert, die Serie wird weiterhin freitags um 21.15 Uhr ausgestrahlt. Los geht es am 9. September 2022 mit der Episode „Ungehört“, die aus der Feder von Lion H. Lau stammte und von Sven Fehrensen umgesetzt wurde.Zum Staffelauftakt wird Ingolf Roscher am Störmthaler See brutal ermordet aufgefunden. Maja Jacobi, die den Notruf wählte, gerät ins Visier. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Ingolf Roscher war Leipzigs Stadtrat und bekannt für seine cholerischen Wutausbrüche. Davon können auch seine neue Frau Sofie und ihr Stiefsohn Matteo berichten. War der Mord an Ingolf ein Befreiungsschlag aus schwierigen Familienverhältnissen?Bereits im Herbst bekommen die Fernsehzuschauer die zwei 90-Minütiger „Lauf, wenn du kannst“ und „Blinde Flecken“ zu sehen. Regie führen bei der umfangreichen Staffel unter anderem Sven Fehrensen, Patrick Winczewski, Jörg Mielich, Robert del Maestro, Philipp Eichholtz, Herwig Fischer, Franziska Jahn und Ann-Kristin Knubben. UFA Fiction produziert die Serie in der ostdeutschen Stadt.