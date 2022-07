Bavaria holt ehemalige Kommissare zurück

Vermischtes

Aktuell wird eine neue Folge gedreht, bei der «SOKO Stuttgart»-Darstellerin Nina Gnädig, Sylta Fee Wegmann und Nina Siewert dabei sein werden.

Derzeit werden in Stuttgart und Umgebung die neuen Folgen der Seriegedreht. Dort werden die Zuschauer ein Wiedersehen mit Nina Gnädig, Sylta Fee Wegmann und Nina Siewert, die einmal zu den Hauptdarstellerinnen der Serie gehörten. Bei der Folge mit dem Titel „Blutiges Wiedersehen“, das Bavaria Fiction für die 14. Staffel plant, führt Burkhard Feige Regie.Produzentin Anna Oeller, Bavaria Fiction: „Meine ersten Monate bei der «SOKO Stuttgart» sind dank des großartigen Teams vor und hinter der Kamera, allen voran Nicole C. Buck und Rolf Steinacker, und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den ZDF-Redakteurinnen Diana Kraus und Michelle Rohmann wie im Fluge vergangen. Die «SOKO Stuttgart» steht für Krimis mit schwäbischem Lokalkolorit, einem tollen Ensemble und vielen Gaststars – an dieser Erfolgsformel halten wir auch weiterhin fest. Die aktuell gedrehte Doppelfolge ist ein ganz besonderes Highlight der neuen Staffel, auf die sich die Zuschauer*innen im Herbst freuen können.“Inhalt der Doppelfolge: Im Rahmen einer Stuttgarter Kriminalkonferenz kommt es zu einem großen Wiedersehen: An der Veranstaltung nehmen neben dem Stuttgarter Ermittler-Team unter anderem auch die ehemaligen Kommissarinnen Anna Badosi und Nelly Kienzle teil. Die Wiedersehensfreude unter den alten Kollegen ist groß, bis in der darauffolgenden Nacht ein Teilnehmer der Konferenz, der vortragende Professor Ingmar Claasen, in dem Kongresshotel erschossen aufgefunden wird. Schnell fällt der Verdacht auf einen jungen Kellner, der mit dem Opfer am Tag zuvor aneinandergeraten war und ein ellenlanges Vorstrafenregister vorzuweisen hat.