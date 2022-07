Super Cup: RTL einigt sich mit DAZN

TV-News

Wer wird den größten Wettbewerb am 10. August gewinnen? RTL hat sich die Rechte daran gesichert.

Der größte europäische Cup ist die UEFA Champions League – aber dennoch lässt man diesen Gewinner gegen den ersten Platz des UEFA Europa League antreten. Die Austragung dieses Spiel nennt sich UEFA Super Cup und ist eigentlich so wertvoll wie der Sieg in einem Testspiel. Dennoch haben sich DAZN und RTL geeinigt, sodass die Kölner die Partie ebenfalls zeigen können.Das Match findet am Mittwoch, den 10. August 2022, um 21.00 Uhr statt. Die Verantwortlichen des Senders planen bereits ab 20.15 Uhr mit zahlreichen Vorberichten. Die Frankfurter Adler treffen auf die Mannschaft von Real Madrid.Henning Tewes, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Die Frankfurter Pokalhelden haben mit ihrem Sieg in der UEFA Europa League in der letzten Saison eine echte Begeisterung in Deutschland ausgelöst. Mit dem Duell der Europapokalsieger präsentieren wir nun das nächste Top-Ereignis des europäischen Spitzenfußballs im Free-TV. Ein weiteres historisches Kapitel der Frankfurter Vereinsgeschichte! Ich bin mir sicher, dass wir mit dem UEFA Supercup einen weiteren hochemotionalen Fußball-Abend bei RTL erleben werden."