Sky strahlt neue Channel 4-Serie aus

Diese wird als Peacock Original vermarktet, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Fernsehsender Sky Deutschland hat schon in wenigen Wochen eine neue Serie im Peacock-Portfolio. Diese hört auf den Namenund stammt nicht etwa aus den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern ist ein Lizenzgeschäft mit dem britischen Channel 4. Alle sechs Folgen wurden von Peter Kosminsky umgesetzt, die Drehbücher stammen unter anderem von Adam Patterson und Declan Lawn.Als ein routinemäßiger Stresstest der Internet-Infrastruktur schief geht, findet sich die 21-jährige GCHQ-Praktikantin Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) plötzlich an der unsichtbaren Front eines gefährlichen Cyberkriegs wieder. In einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel müssen Saara und das Team des GCHQ versuchen, ihren Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein und jeden versteckten Zug vorauszusehen. Die Uhr tickt, denn der Kampf mit hohen Einsätzen und unberechenbaren Gegnern mag ausschließlich online stattfinden - hat aber sehr reale Konsequenzen.«The Undeclared War» ist eine Co-Produktion von Playground, Stonehenge Films und Universal International Studios, die zur Universal Studio Group gehören. Die Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion von Channel 4 und Peacock . Peter Kosminsky führt bei allen sechs Episoden Regie und hat vier geschrieben.