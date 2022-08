ZDF sichert sich die Rechte an «Clean Sweep»

TV-News

Die Fernsehserie ist eigentlich für den irischen öffentlich-rechtlichen Sender RTE entwickelt worden.

Die ZDF-Studios haben sich die internationalen Vertriebsrechte angesichert, einem sechsteiligen irischen Thriller, der auf Sundance Now und dem irischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTÉ ausgestrahlt wird. In «Clean Sweep» spielt Charlene McKenna, Captain Swing in «Peaky Blinders», die Hauptrolle in einem Kriminaldrama, das aus der Sicht des Mörders erzählt wird, der ungewöhnlicherweise auch eine aufopferungsvolle Mutter und Ehefrau ist. Die Dreharbeiten sind bereits im Gange.McKenna, die bereits in «Bloodlands» und «Vienna Blood» zu sehen war, spielt Shelly Mohan, eine Frau, die als Hausfrau und Mutter von drei Kindern ein ruhiges Leben im Westen Irlands führt und ihren ehemaligen Komplizen tötet, als dieser droht, ihre dunkle Vergangenheit aufzudecken.Während ihr ahnungsloser Ehemann (Barry Ward, «Jimmy's Hall», «Blood Cells»), ein Garda-Detective, den Mörder jagt, muss Shelly mit dem Druck einer immer enger werdenden Schlinge zurechtkommen und sich weiterhin um einen kranken Sohn, ihren untreuen Ehemann und all die üblichen Lasten einer Mutterschaft kümmern, so die Inhaltsangabe."«Clean Sweep» ist eine spannende Ergänzung zu unserem wachsenden Angebot an englischsprachigen Produktionen", sagt Yi Qiao, Leiterin Drama, ZDF Studios. "Irische Inhalte haben auf dem internationalen Markt deutlich an Bedeutung gewonnen, deshalb sind wir stolz darauf, diese Produktion, einen Thriller voller Wendungen, der Zuschauer weltweit fesseln wird, zu produzieren."