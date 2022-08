«Munich Games» startet Anfang September

TV-News

Die Serie von Regisseur Philipp Kadelbach wird zum Jahrestag der Anschläge bei Sky starten.

Der Fernsehsender Sky hat von Regisseur Philipp Kadelbach, der hinter Projekten wie «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» und «Parfum» steht, die Seriebestellt. Das Drama-Thriller feierte bereits beim Filmfest München Premiere. Das neue Projekt wird ab dem 4. September 2022 bei Sky Deutschland ausgestrahlt.Die Story ist bekannt: 50 Jahre nach dem Münchner Olympia Attentat findet ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Die Nerven liegen blank, da das Freundschaftsspiel nicht nur politisch sensibel, sondern auf verschiedenen Ebenen emotional aufgeladen ist. Polizei und Geheimdienste sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Doch als die Dinge aus den Fugen geraten, scheint es, als würde sich die Geschichte wiederholen.Elke Walthelm, EVP Content, Sky Deutschland, ergänzt: "Die viel beachteten Sky Originals sind ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten Content-Angebots bei Sky und unserem Streamingdienst WOW. In diesem Jahr werden wir unseren Kunden über 60 Sky Originals aus ganz Europa anbieten, darunter beliebte Serien wie «Die Wespe» Staffel 2 und «Babylon Berlin» Staffel 4, aber auch neue Titel wie «Der Kaiser», «Souls», «Autobahn» (AT) und «Munich Games»."