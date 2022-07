«Late Night» macht kurze Pause

US-Fernsehen

Moderator Seth Meyer hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt.

NBCs «Late Night» ► wird für den Rest der Woche keine neuen Folgen ausstrahlen, nachdem Moderator Seth Meyers am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Nach negativen Tests am Montag und Dienstag wurde ich heute Morgen positiv auf COVID getestet", so Meyers auf Twitter.„Absage von Shows für den Rest der Woche. Ich entschuldige mich bei unseren geplanten Gästen und treuen Zuschauern!" Zu den für diese Woche geplanten Gästen gehörten Nathan Lane, Maren Morris, Adam Pally, Issa Rae und Nikki Glaser. Die meisten Nachrichten- und Talkshows halten sich an strenge Gesundheitspraktiken und Tests. Bei Kimmel wurde das Coronavirus kurz vor seinem traditionellen Auftritt bei der Disney-Präsentation im Mai entdeckt.Es wird immer schwieriger, einen Late-Night-Moderator zu finden, der sich in den letzten Jahren nicht mit dem Coronavirus auseinandersetzen musste. Auch Meyers hat sich im Januar angesteckt, und Bill Maher, James Corden, Stephen Colbert und Jimmy Kimmel mussten ihre Sendungen bei CBS bzw. ABC unterbrechen, als bei ihnen das Virus diagnostiziert wurde.