Paramount bestellt dritte «iCarly»-Staffel

Die Neuauflage beim Streamingdienst scheint offenbar ein Erfolg zu sein.

Die Neuauflage vonwurde für Staffel 3 bei Paramount+ verlängert. Dies wird die insgesamt neunte Staffel der Serie sein, denn die ursprüngliche Serie lief zwischen 2007 und 2012 sechs Staffeln lang auf Nickelodeon. Die dritte Staffel des Revivals wird im Jahr 2023 ausgestrahlt.«iCarly» wird von Nickelodeon Studios produziert und von Ali Schouten-Seeks und Cosgrove als ausführende Produzenten geleitet, wobei Schouten als Showrunner fungiert. Jerry Trainor, Nathan Kress und Alissa Vradenburg fungieren als Produzenten. Dan Schneider hat die Originalserie geschaffen, ist aber nicht an der Neuauflage beteiligt."Die treue Fangemeinde von «iCarly» ist mit Carly, Spencer und Freddie aufgewachsen und hat sich nun auch in Harper und Millicent verliebt", sagt Tanya Giles, Chief Programming Officer of Streaming bei Paramount+. "Wir sind begeistert, dass Miranda, Jerry, Nathan, Laci und Jaidyn für eine dritte Staffel zurückkehren, und wir wissen, dass das wachsende YA-Publikum von Paramount+ das auch tut. Und ich für meinen Teil muss unbedingt herausfinden, was mit #Creddie passiert!"