ITV setzt im ersten Halbjahr zwei Milliarden US-Dollar um

Wirtschaft

Der Konzern hinter erfolgreichen Shows wie «Love Island» hat sehr gute sechs Monate erlebt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 steigerte die Mediengruppe ITV den Umsatz um acht Prozent. Zwischen Januar und Juni wurden 2,04 Milliarden US-Dollar respektive 1,67 Milliarden Pfund umgesetzt. Die Gesamteinnahmen von ITV Studios stiegen um 16 Prozent auf 927 Millionen Pfund, während die Einnahmen aus dem Bereich Media & Entertainment (M&E) um vier Prozent auf 1,06 Milliarden Pfund wuchsen. ITV Studios war der Wachstumstreiber, da die Zahl der produzierten hochwertigen Drehbuchstunden um 82 Prozent stieg. Der prozentuale Anteil der Streaming-Plattformen an den Gesamteinnahmen der Studios stieg in der ersten Jahreshälfte von 16 auf 19 Prozent, was auf Aufträge oder Entwicklungsvereinbarungen mit den meisten der großen Plattformen zurückzuführen ist.In den sechs Monaten stiegen die Gesamtwerbeeinnahmen um 5 Prozent, wobei die digitalen Werbeeinnahmen um 20 Prozent zunahmen. Allerdings gingen die Werbeeinnahmen im Mai um 9 Prozent und im Juni um 13 Prozent zurück, was zu einem Minus von fünf Prozent im zweiten Quartal führte, während sie in der ersten Jahreshälfte insgesamt um fünf Prozent stiegen. "Der TAR im Juli 2022 wird voraussichtlich um neun Prozent sinken, was besser ist als wir erwartet haben, und im August um 18 Prozent sinken, was im Großen und Ganzen mit unseren Erwartungen übereinstimmt", so der «Love Island»-Sender.Carolyn McCall, Geschäftsführerin von ITV, sagte: "Wir gehen davon aus, dass der Umsatz in den neun Monaten bis Ende September im Großen und Ganzen unverändert bleiben wird. Wir sind uns der makroökonomischen Ungewissheit bewusst, aber wir haben im vierten Quartal zum ersten Mal überhaupt die Fußballweltmeisterschaft, auf die wir uns freuen können". McCall weiter: "ITV hat im gesamten Unternehmen eine starke Leistung erzielt, wobei sowohl unsere Studios als auch unsere Medien- und Unterhaltungssparte im ersten Halbjahr besser abgeschnitten haben, als wir zu Beginn des Jahres erwartet hatten. Die Umsätze in beiden Geschäftsbereichen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so dass der gesamte externe Umsatz um acht Prozent zugenommen hat."