Sat.1 nimmt Evelyn Burdecki aus der Schusslinie

TV-News

Am Sonntag sollen Tore fallen, allerdings kein Eigentor für Sat.1. Aus diesem Grund wird ein Showneustart verschoben.

Dass die Fernsehmacher Frauenfußball nicht ernstnehmen, zeigte sich in den vergangenen Wochen. So musste vor sieben Tagen das Team gegen «110 Notruf Autobahn» antreten, am Mittwoch mussten die Damen des DFB gegen «Paar Love» spielen. Dabei hat die Auswahl acht von zwölf Europameisterschaften gewinnen können. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass das Team von Martina Voss-Tecklenburg am Sonntag im Finale steht.Ob Alexandra Popp Deutschland zum Sieg schießt? Claus Lufen und Nia Künzer begrüßen die Fernsehzuschauer bereits um 17.30 Uhr mit den Vorberichten zum Endspiel zwischen England und Deutschland im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Damit der Tag nicht zum Eigentor für Sat.1 wird, startet man die für 31. Juli angekündigte Realityeine Woche später.„Ich drücke unserer Nationalmannschaft beide Daumen!“, sagt Evelyn Burdecki. „Bei diesem Finalspiel darf die Liebe auch mal eine Woche warten.“ Die vier produzierten Ausgaben werden ab Sonntag, den 7. August, um 17.40 Uhr ausgestrahlt. Die Episoden gibt es nicht nur in Sat.1 zu sehen, sondern auch bei Joyn