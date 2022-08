Christin Milioti-Serie startet bei RTL+

TV-News

Die düster-absurde Geschichte über Liebe startet am 22. August.

Der Streamingdienst RTL+ macht seine Versprechen wahr und holt die HBO Max-Produktionnach Deutschland. In der Hauptrolle steckt Christin Milioti, die in der neunten Staffel von «How I Met Your Mother» die Mutter verkörperte. Die gesamte erste Staffel, die acht Folgen umfasst, steht ab 22. August bereit. Hinter dem Projekt steckt nicht etwa Warner Bros., sondern Paramount Television Studios.«Made for Love» handelt von Hazel Green (Christin Milioti), die nach zehn Jahren erstickender Ehe mit Tech-Milliardär Byron Gogol (Billy Magnussen) auf der Flucht ist. Denn sie hat entdeckt, dass ihr Mann ihr ein Überwachungsgerät – den Made for Love-Chip – ins Gehirn implantiert hat. Damit kann er Hazel verfolgen und ihre "emotionalen Daten" auswerten, um eine vollkommene Seelenverwandtschaft zu erreichen.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Alissa Nutting und erhielt 2021 eine Emmy-Nominierung für die beste Kamera. Inzwischen ist eine zweite Staffel produziert wurden, die ebenfalls acht Geschichten umfasst. Im Juni 2022 wurde die Serie von Warner Bros. Discovery abgesetzt.