Malaysia blockiert «Thor: Love and Thunder»

Kino-News

Bereits den Spielfilm «Lightyear» blockierte das Land, weil dort ein gleichgeschlechtlicher Kuss zu sehen war.

Der Unterhaltungskonzern Disney ist in den vergangenen Monaten zahlreich unter Druck geraten. Gerade die Fokussierung auf den asiatischen Markt liegt vielen Mitarbeitern schwer im Magen. Deshalb haben die Verantwortlichen von Pixar auch auf eine neue «Lightyear»-Fassung verzichtet, in der der gleichgeschlechtliche Kuss nicht mehr zu sehen sein soll. Der Streit setzt sich zwischen Malaysia und dem Micky-Maus-Konzern fort.Der malaysische Kinobetreiber Golden Screen Cinemas hat angekündigt, dassin Malaysia nicht in die Kinos kommen wird. Dies folgt auf die Ankündigung von vor zwei Wochen, dass der Film auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Dieser bittet seine Marvel-Fans Druck auf die Regierung auszuüben, indem sie trotz Verbot das zahlreiche Merchandising kaufen sollen.Disney gab keinen Kommentar zu «Thor» ab, bestätigte aber, dass die Veröffentlichung nicht erfolgen wird. Bei «Lightyear» haben mehr als 20 Staaten gefordert, dass diese Kussszene entfernt wird. Nun erwartet man, dass Disney seine Machtstellung nutzt und beide Filme ungekürzt in den muslimischen Ländern veröffentlicht.