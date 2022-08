RTL+ streamt Wacken

TV-News

Weil das riesige Heavy-Metal-Festival so bekannt ist, werden Konzerte auch bei Nitro laufen.

Zwei Jahre lang musste das beschauliche Dörfchen Wacken in Schleswig-Holstein auf seine treuen Fans verzichten. In diesem Jahr wird das Wacken Open Air wieder stattfinden, und zwar zwischen 4. und 6. August. Wie schon bei anderen zahlreichen Festivals wird RTL+ die Veranstaltung kostenfrei übertragen.Am Freitag, dem 5. August, wird In Extremo ab 20.45 Uhr gestreamt, außerdem wird es zahlreiche Highlights von Mittwoch und Donnerstag geben. Am Samstag strahlt Nitro um 20.15 Uhr das Best-Of aus. Um 21.05 Uhr folgen bei Nitro und RTL+ das beste von Freitag. Schließlich steht am späten Abend ein Highlight-Konzert von New Model Army an.Wacken, das 1.800 Einwohner hat, erwartet 75.000 Fans. Die Übertragung wird von Magenta TV abgewickelt und wird auch bei MagentaMusik.de in voller Länge gestreamt. Neben den zahlreichen Metal-Bands sind auch 5th Avenue (Mittwoch 14.30 Uhr), Alligatoah (Freitag, 18.00 Uhr), Deine Cousine (Samstag 13.15 Uhr), Heinz Strunk (Mittwoch 17.45 Uhr) und Höhner (Samstag, 11.11 Uhr) dabei.