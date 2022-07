«Irma Vep» demnächst auch in Deutsch

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sky wird ab Mitte September die Miniserie auch in deutscher Sprache anbieten.

Die Koproduktion von HBO und A24,, startet am Donnerstag, dem 15. September 2022, um 20.15 Uhr beim TV-Sender Sky Atlantic und kann darüber hinaus auch bei SkyQ und WOW empfangen werden. Bereits seit Wochen können Abonnenten die Serie in der Originalversion streamen. Insgesamt umfasst die Fernsehserie acht Episoden.Die Hauptrolle spielt Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander («The Danish Girl»), in einer Nebenrolle ist Lars Eidinger («Babylon Berlin») zu sehen. Basierend auf seinem gleichnamigen Film von 1996 hat Olivier Assayas («Carlos – Der Schakal») die Miniserie kreiert, geschrieben und führte Regie. «Irma Vep» feierte Weltpremiere auf dem Festival von Cannes 2022.Das passiert in der Serie: Der amerikanische Filmstar Mira (Alicia Vikander), desillusioniert von ihrer Karriere und einer kürzlichen Trennung, reist nach Paris um die Rolle der „Irma Vep“ in dem Remake des französischen Stummfilms „Les Vampires“ zu übernehmen. Während der Dreharbeiten dieses reißerischen Krimis kämpft Mira damit, dass die Grenzen zwischen ihr selbst und der Figur, die sie spielt, zu verschwimmen beginnen und ineinander übergehen. «Irma Vep» offenbart den unsicheren Boden, der an der Grenze zwischen Fiktion und Realität, Künstlichkeit und Authentizität, Kunst und Leben liegt.