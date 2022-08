«The Good Doctor»: Neue Staffel ab August

TV-News

Der Streamingdienst von RTL bringt die Serie, die sonst bei Sky ihr zu Hause hat, vollständig unter.

„Große Themen wie Hochzeiten werden beiläufig erzählt, stattdessen müssen diese Themen den vielen anderen Handlungensträngen weichen – ehe am Ende der Folge wieder alles wunderbar ist. Es ist inzwischen zum Haare raufen, was David Shore und sein Team abliefern“, urteilte Quotenmeter über die fünfte-Staffel, die bereits beim Pay-TV-Sender Sky Deutschland lief.Nun zieht der Streamingdienst RTL+ nach und veröffentlicht am 15. August 2022 die komplette fünfte Staffel. Diese zog nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika weniger Zuschauer an, auch VOX setzte zuletzt nicht mehr auf das Format. Dafür gehört die Serie zu den erfolgreichsten Serien bei Netflix , dort ist die Serie ebenfalls zu sehen.Ab dem 26. August 2022 erzählt RTL+ eine weitere Serie von vorne. Der Fernsehsender holt die Warner Bros.-Produktionvon Showtime nach Deutschland. Die Serie mit William H. Macy und Emmy Rossum wird zunächst mit den ersten drei Staffeln zum Abruf bereitstehen.