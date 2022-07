Peacock bleibt bei 13 Millionen zahlenden Kunden

Wirtschaft

Der Streamingdienst von NBCUniversal hat insgesamt nur noch 27 Millionen aktive Konten.

Am Donnerstag legte Comcast beindruckende Quartalszahlen vor, doch es gab im aktuellen Geschäftsbericht auch eine Schattenseite – und die heißt Peacock . Der Streamingdienst von NBCUniversal kam im zweiten Quartal nur auf 13 Millionen zahlende Abonnenten. Zwischen 1. April und 30. Juni konnte man 27 Millionen aktive Konten vorweisen, das ist gegenüber dem ersten Quartal ein Minus von 467.000 Nutzern.Zwar stieg die Zahl der zahlenden Kunden in den vergangenen zwölf Monaten ab, aber das Ergebnis ist unterm Strich immer noch deutlich zu wenig. HBO Max/HBO und Paramount+ haben in den vergangenen Jahren ein deutlich besseres Wachstum hingelegt. Comcast blieb bei dieser vorhersehbaren Schlussfolgerung in seinem Brief an die Aktionäre am Donnerstag, in dem es schrieb, dass die "relativ niedrigen" 13 Millionen zahlenden Peacock-Abonnenten "auf ein sehr starkes erstes Quartal folgten, das durch eine Vielzahl von außergewöhnlichen Programmen angetrieben wurde".Peacock hatte sicherlich ein weniger ereignisreiches Programm im zweiten Quartal, nachdem es im ersten Quartal den Super Bowl und die Olympischen Spiele hatte, aber es debütierte Originale, einschließlich des Reboots von «Queer as Folk», der Emmy Rossum limitierten Serie «Angelyne», der neuen Craig Robinson-Dan Goor Komödie «Killing It» und der zweiten Staffel von «Rutherford Falls».