NBC-Trio angelt sich hochkarätige Besetzung

US-Fernsehen

Conan O'Brien, Bowen Yang und Meg Stalter haben für den neuen Spielfilm unterschrieben.

Das «Saturday Night Live»-Autorentrio Please Don’t Destroy arbeiten an einer neuen Buddy-Komödie. Dafür habe man schon die Stars Conan O'Brien, Bowen Yang, «Hacks»-Darstellerin Meg Stalter, Comedian X Mayo und «Superstore»-Darstellerin Nichole Sakura verpflichtet. Dieser Film ist beim NBC-Schwesterunternehmen Universal Pictures angesiedelt.Wie bereits angekündigt, werden Ben Marshall, John Higgins und Martin Herlihy - das Dreiergespann hinter Please Don't Destroy - nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern auch die Hauptrolle in dem Film übernehmen. Paul Briganti führt bei der Komödie Regie, Judd Apatow ist als Produzent vorgesehen. Der Film wird derzeit in North Carolina produziert. Er soll am 18. August 2023 in die Kinos kommen.Der Film handelt von drei Jugendfreunden, die zusammenleben und arbeiten. Als das Trio beschließt, dass ihnen ihr Lebensweg nicht gefällt, machen sie sich auf die Suche nach einem Goldschatz, der angeblich in einem nahe gelegenen Berg vergraben sein soll.