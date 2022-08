Sixx möchte am Montag weiterhin nicht punkten

TV-News

Nachdem schon «Frau Jordan stellt gleich» floppte, wird man auch nun auf «Die Läusemutter» setzen.

Die Fernsehstation sixx bespielt seit dieser Woche den Montagabend mit der neuen Show. Auf dem 21.10 Uhr-Slot sind zwei Folgen vonzu sehen. Bereits am Montag, dem 15. August, wird die Ausstrahlung mit der zweiten Staffel fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht weiterhin Katrin Bauerfeind, die die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan verkörpert.Die Serie von «Stromberg»-Erfinder Ralf Husmann konnte nicht Fuß fassen. Bei ProSieben wurden nur schlechte Reichweiten und undankbare Marktanteile bei den Werberelevanten gezählt. Am Montag war die Serie erstmals bei sixx zu sehen und floppte bei den Werberelevanten mit 0,01 und 0,00 Millionen Zuschauern.Auf dem 22.15 Uhr-Slot kehrtzurück, in der Pina Kühr, Alexander Schubert, Antje Widdra und Petra Nadolny die Hauptrollen spielen. Die Adaption aus dem Ausland handelt von einer Grundschullehrerin. Das für Sat.1 produzierte Format war ebenfalls ein großer Misserfolg.