«The Lazarus Project» startet im September

Die neue Serie mit Paapa Essiedu wird künftig am Donnerstag ausgestrahlt. Nach vier Abenden ist allerdings schon wieder Schluss.

Der Fernsehsender Sky Atlantic sowie die Streamingdienste SkyQ und WOW strahlen ab Donnerstag, den 8. September 2022, um 20.15 Uhr die brandneue Sky-Serieaus. «Gangs of London»-Darsteller Paapa Essidue spielt darin die Hauptrolle. Die Produktion von Sky Studios wurde in Zusammenarbeit mit Urban Myth Films hergestellt.Als George (Paapa Essiedu) eines Tages aufwacht und feststellt, dass er einen Tag erlebt, der Monate zurückliegt, denkt er, er habe den Verstand verloren. Alle Meilensteine, die er in letzter Zeit erreicht hat, sind zunichte gemacht worden, einschließlich seines Erfolgs im Beruf und seiner Ehe mit Sarah (Charly Clive), der Liebe seines Lebens. Das Schlimmste aber ist, dass er der Einzige zu sein scheint, der bemerkt, was passiert ist.Bis er Archie (Anjli Mohindra) trifft, die George für das Lazarus-Projekt rekrutiert - eine geheime Organisation, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Wie George gehören auch die Lazarus-Mitarbeiter zu den einzigen Menschen auf der Welt, die sich an die Ereignisse erinnern können, die durch die Zeitumkehr ungeschehen gemacht wurden. Zusammen mit Archie, dem unnachgiebigen Shiv (Rudi Dharmalingam) und ihrer stählernen Anführerin Wes (Caroline Quentin) arbeitet George daran, globale Katastrophen zu verhindern. Dazu gehört auch der Versuch, den gesuchten Verbrecher Rebrov (Tom Burke) aufzuspüren, der einen nuklearen Sprengkopf zünden und die Welt zerstören will.