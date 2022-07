«Die Bachelorette» erlebt trotz Heli-Flug keinen Höhepunkt

Quotennews

Die Produktion von Warner Bros. trat am Mittwoch gegen König Fußball an. Auch «stern tv» hatte im Anschluss Probleme.

Noch in dieser Woche ist neunte Staffel vonGeschichte. Die Kandidatin Sharon Battiste verbrachte zum Start der siebten Folge mit nur noch sechs verbliebenen Männer ihre Zeit, von denen bereits zwei ihr letztes Date mit ihr hatten. Heli-Rundflug, Bootsfahrt und Skydiving, die Produktionsfirma packte spektakuläre Aktionen aus.Das von Dirk Ludwig, Roland Gross, Daniela Kahler und Istvan Draskoczy umgesetzte Format sicherte sich 1,16 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. In der Vorwoche waren nur 1,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe lag dieses Mal bei 7,5 Prozent. Im Anschluss gingunter: Die 20-minütige Nachrichtensendung erreichte nur 0,77 Millionen Zuschauer, die zu 3,1 Prozent Marktanteil führten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 4,2 Prozent Marktanteil ein, die Reichweite belief sich auf 0,26 Millionen.0,94 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten ab 22.35 Uhr das RTL-Magazin, das unter anderem eine Delfintherapie mit der achtjährigen Eva zeigte. Das Format strahlte auch einen Beitrag aus, wie der siebenjährige Metins trotz Rollstuhl einen Gleitschirmflug absolvierte. Was Chirurgen in OP-Sälen leisten, brachte 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,22 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent.