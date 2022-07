ProSieben Maxx strahlt fünf Preseason-Spiele aus

TV-News

Bereits Mitte August startet die Vorbereitungen auf den kommenden Super Bowl.

Der 57. Super Bowl wird am 12. Februar 2023 in Glendale, Arizona, veranstaltet. In Deutschland wird ProSieben das Sporthighlight übertragen, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist FOX am Zug. Doch bis zwei Mannschaften ins Slate Farm Stadium einziehen, müssen im Herbst zahlreiche Partien in der American Football Conference und in der National Football Conference bestritten werden. Dann kommen schließlich die Playoffs, ehe die Gewinner der zwei Ligen feststehen.ProSieben Maxx steigt am Samstag, den 13. August, um 18.45 Uhr in die Vorbereitung ein. Dann startet man mit dem Spiel zwischen Kanas City Chiefs (AFC, West) und den Chicago Bears (NFC, North) durch. Eine Woche später spielen um 21.45 Uhr die Washington Commanders (NFC, East) gegen die Kansas City Chiefs. Bereits in der Nacht auf Sonntag treten um 21.40 Uhr die Baltimore Ravens (AFC, North) gegen die Arizona Cardinals (NFC, West) an.Am Donnerstag, den 25. August, steht um 21.45 Uhr das Match zwischen den Green Bay Packers (NFC, North) gegen die Kansas City Chiefs an. Schließlich strahlt man am Sonntag, den 28. August, um 21.45 Uhr das Spiel zwischen den Detroit Lions (NFC, North) gegen die Pittsburgh Steelers (AFC, North) aus.