«Manifest» ist die große Überraschung

VOD-Charts

Platz eins beherrscht immer noch «Stranger Things».

Die NBC-Serie, die von Universal Television und Warner Bros. zwischen 2018 und 2021 produziert wurde, ist ein richtig großer Erfolg beim Streaming-Publikum. Obwohl das Format nur mittelmäßige Kritiken erhielt, bekam man in Deutschland 7,78 Millionen Klicks. Netflix hat aus diesem Grund eine vierte und abschließende Staffel bestellt.Platz eins geht an, die Serie erreichte mit ihren zwei neuen Folgen 9,17 Millionen Abrufe. Zwischen dem 22. und 28 September wurde5,73 Millionen Mal aufgerufen. Mit, aus dem Hause Sony Pictures Television und ABC Signature, fahren Netflix und Prime weiter gut: 4,15 Millionen Abrufe waren möglich. Bei Netflix funktionierten auch(4,07 Millionen) und(3,62 Millionen).lieferte Amazon in den letzten sieben Tagen 3,12 Millionen Abrufe, der Spielfilmschlug mit 2,61 Millionen Abrufen ebenfalls ein. 2,60 Millionen Aufrufe zählte, deren Klicks sich auf Prime (40%), Netflix (40%) und Disney+ (20%) verteilen.