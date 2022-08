«Grill den Henssler Sommer-Special» läuft mäßig

Quotennews

Der Sonntags-Fluch geht für VOX weiter. Nach «Das perfekte Promi Dinner», dem «Shopping Queen Spezial» und «Mälzer und Henssler liefern ab!» kann auch das «Grill den Henssler Sommer-Special» nicht punkten.

Es wird nicht einfacher für VOX – auch dasreißt das Ruder nicht herum. Als Kandidaten traten gegen den Fernseh-Koch Nikeata Thompson, Chris Tall und Oliver Mommsen an, Laura Wontorra moderierte. In Summe musste sich VOX mit 1,18 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, sowie 0,38 Millionen Werberelevanten abfinden. Die Marktanteile landeten bei 5,4 Prozent am Gesamtmarkt und 6,9 Prozent am Zielgruppen-Markt.Im Vergleich zum letzten «Grill den Henssler – Sommer-Special» musste VOX sichtlich Abstriche machen. Am 08. August 2021 kamen zum Start der «Sommer-Special»-Folgen 1,37 Millionen Zuschauer zusammen, die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,49 Millionen Fernsehzuschauern.Nach dem Spezial beendete VOX mitden TV-Abend vor 0,67 Millionen Zuschauern, von denen sich 0,18 Millionen der klassischen Zielgruppe zuschreiben ließen. Die Reichweiten des Formats bescherten dem Sender mit der roten Kugel 8,0 und 8,7 Prozent Marktanteil. Damit ließ auch das späte Programm bei VOX nach – letzte Woche kamen noch 0,43 Millionen Zuschauer sowie 0,11 Millionen Umworbene zusammen.