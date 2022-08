«Goodbye Deutschland!» 0,87 Millionen sahen den Schrecken kommen

Quotennews

Gleich drei Stunden Ballermann strahlte VOX am Montagabend aus. Dieses Mal mit einer recht traurigen Geschichte.

Mani ist eigentlich ein erfolgreicher Leiter einer Werbeagentur in Kiel, doch er möchte mit seiner Frau und seinen vier Kindern nach Mallorca auswandern. Hauptberuflich soll die Firma im Mittelpunkt stehen, doch er möchte sich mit Songs eine eigene Karriere aufbauen. Die Produktionsfirma teaserte schon an, dass das gar keine gute Idee sein könnte. Das dreistündige Event sicherte sich 0,87 Millionen Zuschauer.Ja, das Familienglück stand im Scherben. Denn: Mani hat ein Alkoholproblem und versumpfte regelmäßig nach Auftritten bis zum Morgengrauen an der Playa. Das dreistündige Debakel, bei dem auch die Sascha Winkels im Mittelpunkt stand, der ein Gulasch-Lokal startete, verbuchte 3,8 Prozent Marktanteil. Die Produktion sicherte sich 0,35 Millionen werberelevante Zuschauer, die auf 6,7 Prozent Marktanteil kam.Um 23.15 Uhr wiederholte VOX eine weitere-Folge. Die Geschichte aus dem Jahr 2013 sicherte sich 0,51 Millionen Zuschauer und verbuchte 4,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe standen 0,17 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 6,7 Prozent.