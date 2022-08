Tele 5 zeigt wieder schlechte Filme

TV-News

Ab Mitte September wird man am Freitagabendabend wieder Low-Qualität senden.

Am 9. September 2022 startet der Fernsehsender Tele 5 eine weitere Staffel seiner Reihe. Oliver Kalkofe und Peter Rütten führen ihr Erfolgsformat fort. Bei wurden sie zum Auftakt bei RTL fündig und setzen auf“Da ist alles drin, was einen Film zum SchleFaZ macht, denn er wurde mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit gespielt und gedreht”, lobt Kalkofe den Action-Kracher, in dem Karrenbauer neben Ralf Möller in einer Hauptrolle zu sehen ist. “Man hatte wirklich vor, einen großen tollen Film zu drehen, hat aus allen Erfolgen der Vergangenheit geklaut und sämtliche Zutaten in den Mixer geschmissen. Aber herausgekommen ist dennoch eine gigantische Explosion von Scheißigkeit, die aber genau deswegen auch unglaublich viel Spaß macht”, ergänzt Kalkofe. “Für mich einer der tollsten SchleFaZe, die wir je hatten - ein grandioser Staffelauftakt”, so der Trashfilm-Experte.Die Reihe, die um 22.00 Uhr startet, strahlt auch, Kara Mura – Sein Kung-Fu ist tödlich>>,und kurz vor Halloween