Wie schlug sich «Bella Italia» bei RTLZWEI? Lief die Wiederholung von «Solo für Weiss» erfolgreich?

Der Tagessieg am 1. August ging an das ZDF mit, die Folge „Schlaflos“ verfolgten 4,18 Millionen Zuschauer und diese generierte 16,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum blieb man mit 4,6 Prozent auf der Strecke.und «Die Agentin» ► lockten 3,80 und 2,03 Millionen Menschen an, die Marktanteile bewegten sich bei 15,9 und 13,3 Prozent, bei den 14 bis 49-Jährigen wurden 8,0 und 5,8 Prozent verbucht. Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Magdeburg und Frankfurt zählte 3,16 Millionen Zuschauer sowie 13,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 15,7 Prozent gezählt.Die ProSieben-Serienundbrachten 0,75 und 0,66 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden schlechte 5,1 und 5,3 Prozent gezählt. Unterdessen setzte Sat.1 auf, die Show erzielte 1,42 Millionen Zuschauer und konnte sich über 10,5 Prozent in der Zielgruppe freuen. Kabel Eins fuhr mit0,76 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe standen 5,1 Prozent auf der Uhr.RTL füllte seinen Abend mit, die Quizshow wurde von 3,17 Millionen Zuschauern gesehen. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,61 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 11,9 Prozent. Ein dreistündigesbrachte VOX lediglich 0,87 Millionen Zuschauer und maue 6,7 Prozent. Die RTLZWEI-Sendungsorgte bei dem Sender für 4,8 Prozent, insgesamt wurden 0,71 Millionen Zuschauer ermittelt.