«Felix Hutt deckt auf»: im September auf Mallorca

TV-News

Das große Mallorca-Schaulaufen geht weiter: RTL startet seine neue Reihe in dem Urlaubsparadies.

Zahlreiche Fernsehsender wie RTL («Der König von Palma»), Kabel Eins («50 Jahre Ballermann») und VOX («Goodbye Deutschland! Viva Mallorca») und Sat.1 («Unser Mallorca») beschäftigen sich mit dem Lieblingsferienziel der Deutschen: Die spanische Insel Mallorca. Der Kölner Marktführer zieht nun nach und startet seine Dokumentationsreiheauf der Insel.Während bei Kabel Eins Peter Giesel Urlaubsbetrügern auf der Spur ist und bei Sat.1 Alf Porada bis zu 14 Badeliegen reserviert, wird der Stoff bei RTL härter. "Wir haben Zwangsprostituierte getroffen, verzweifelte Junkies und abgezockte Rocker“, so der Reporter Hutt. „Wir haben den Paten von Mallorca konfrontiert und den Krieg um den Ballermann aufgedeckt. Sangria, Strände, Wandern und unbeschwerter Urlaub – für all das zahlen viele Menschen auf der Insel unbemerkt von den Touristen einen hohen Preis.“Mallorcas Schattenseiten führen ihn auch in das gefährliche Slum-Viertel Son Banya – Malles Drogenumschlagsplatz Nummer 1. Hier decken sich nicht nur Junkies und Dealer mit Drogen aller Art ein, sondern auch viele Touristen suchen dort den besonderen Urlaubs-Kick. Der erste Film mit dem Thema „Der kriminelle Kampf um unsere Lieblingsinsel Mallorca“ wird am Donnerstag, den 1. September, um 20.15 Uhr gesendet. Unklar ist allerdings, in welchen Umständen neue Folgen On Air geschickt werden.