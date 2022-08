Alvaro Soler und Nico Santos zieht es nach Kuba

TV-News

Der Fernsehsender VOX begleitet die zwei deutschen Musikstars für eine Dokumentation auf die kommunistische Insel.

Am Samstag, den 27. August 2022, können sich die Fernsehzuschauer auf feinen unterhaltsamen Abend freuen. Wie die Programmmacher verrieten, zieht es Alvaro Soler und Nico Santos auf die 110 Quadratkilometer große Insel Kuba, auf der 11,3 Millionen Menschen leben. In dem Land, das etwas größer als Südkorea und Island ist, werden die beiden Musiker eine Entdeckungsreise machen. Die Doku läuft unter dem NamenAn malerischen Stränden tüfteln sie an ihrem Song und besuchen die Bar, von der einst Ernest Hemingway schwärmte. Am Ende ihres Kuba-Trips veranstalten sie zusammen mit den Buena Vista-Musikern ein großes Abschlusskonzert. Die Buena Vista Vibes finden sich auch in ihrem gemeinsam auf Kuba entstandenen Song „Candela“ wieder, der am 26.08. im Rahmen von Alvaro Solers Album „The Best Of 2015-2022“ veröffentlicht wird.VOX-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz: „Durch ihren Bezug zur Latin Music sind Alvaro und Nico die perfekten Reiseleiter. Sie bringen den Zuschauer:innen die kubanische Kultur auf eine unterhaltsame Weise näher und zeigen sich dabei von einer ganz persönlichen Seite.“Alvaro Soler: „Die kubanische Lebensfreude ist besonders in der Musik von Buena Vista Social Club spürbar. Ich bin unendlich dankbar, die Künstler persönlich getroffen zu haben. Die Erfahrungen werden uns noch lange begleiten. Für den Song war dieser Trip Inspiration pur.“ Und Nico Santos sagt zu diesem Trip: „Die gesamte Reise hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Kubaner haben bewiesen, wie sehr sie die Musik lieben und wie gut sie feiern können. Mit dem Song möchten wir uns auch für die große Gastfreundschaft bedanken.“