Timo Ben Schöfer kommt an den Fürstenhof

Köpfe

Bei «Sturm der Liebe» wird der Schauspieler Christoph Saalfeld Beine machen.

Das Erste und die Bavaria Film haben Timo Ben Schöfer gecastet, der ab Folge 3.893, die voraussichtlich am 15. September 2022, gesendet wird, in die Rolle von Markus Schwarzbach schlüpfen. Nachdem sich seine Frau Alexandra (Daniela Kiefer) bereits in den Kopf gesetzt hat, den Fürstenhof nach den Ideen der Schwarzbachs umzugestalten, wartet Markus nicht lange, um ihr unter die Arme zu greifen. Doch dann kommt ihm Christoph Saalfeld (Dieter Bach) in die Quere."Ein großes Team von Menschen unterschiedlichster Gewerke kommt seit vielen Jahren täglich zusammen, um mit hohem Einsatz an dieser großen Erzählung «Sturm der Liebe» zu arbeiten. Jetzt komme ich dazu und trage meinen Teil dazu bei. Ich freue mich auf meine Zeit in diesem Team!", so Timo Ben Schöfer zu seinem Engagement bei «Sturm der Liebe». Über seine Rolle verrät er: "Markus Schwarzbach ist vor allem Familienvater, so wie ich. Er lebt, fühlt, kämpft und leidet mit und für und durch seine Familie. Er will ein guter Vater sein und haut voll daneben oder trifft genau den richtigen Ton."Timo Ben Schöfer steht seit 35 Jahren auf den deutschen Theaterbühnen und wirkte in zahlreichen fiktionalen Produktionen mit. Zu Beginn seiner Karriere war er zunächst in Stuttgart aktiv, danach auf den Bühnen in Basel, Bielefeld und Heidelberg. Zwischen 2000 und 2002 gehörte er zum Team von «Unter Uns». Nach dem Mainfrankentheater Würzburg zog es ihn nach Ulm und Fürth.