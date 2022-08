Selena Gomez dreht eine neue Komödie

Kino-News

In der Drehpause von «Only Murders in the Building» entsteht ein neuer Spielfilm.

Der Streamingdienst Hulu hat «Only Murders in the Building» bereits für eine dritte Runde bestellt. Jetzt steht Serienstar Selena Gomez in den finalen Verhandlungen, um ein Reboot vonzu produzieren. Das Projekt unter der Regie von Mike Nichols mit Sigourney Weaver, Melanie Griffith und Harrison Ford in den Hauptrollen soll ein lustiges Stück werden.Ilana Pena, die die Disney+-Serie «Diary of a Future President» entwickelt hat, schreibt das Drehbuch für den Film, der auf Hulu erscheinen soll. Ein Regisseur wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch die Besetzung steht noch nicht fest, und es ist unklar, ob Gomez nicht nur als Produzentin, sondern auch als Hauptdarstellerin in dem «Working Girl»-Remake auftreten wird. In der Version von 1988 geht es um eine ehrgeizige Sekretärin im Alter von 30 Jahren aus Staten Island, die den Bürobetrieb übernimmt, während sich ihr Chef von einem Beinbruch erholt. Doch als die Sekretärin eine erfolgreiche Idee vorschlägt, versucht ihr Chef, die Lorbeeren zu ernten.«Working Girl», «Die Waffen der Frau» aus dem Jahr 1988, war ein kritischer und kommerzieller Triumph, spielte mehr als 100 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein und erhielt sechs Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film und die beste Regie für Nichols.