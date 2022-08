Grünes Licht für neuen «Road House»-Film

Kino-News

Der Streamingdienst hat das neue Werk mit zahlreichen Schauspielern bestellt.

Der Oscar- und Tony-nominierte Schauspieler Jake Gyllenhaal wird offiziell die Hauptrolle inübernehmen, einer Neuinterpretation des Filmklassikers mit Patrick Swayze für Amazons Prime Video. Doug Liman wird bei dem neuen Film Regie führen, dessen Drehbuch von Anthony Bagarozzi & Charles Mondry geschrieben wurde. Nach der Produktion des Originalfilms für MGM im Jahr 1989 ist Joel Silver wieder an Bord, um die Neuverfilmung für seine Firma Silver Pictures zu produzieren. JJ Hook, Alison Winter und Aaron Auch werden als ausführende Produzenten fungieren.Im November 2021 wurde berichtet, dass Gyllenhaal und Liman für das Projekt im Gespräch sind. Prime Video gab den bevorstehenden Start der Produktion am Dienstag offiziell bekannt. "Ich bin begeistert, dem geliebten «Road House»-Erbe meinen eigenen Stempel aufzudrücken", teilte Doug Liman in einem Statement mit. "Und ich kann es kaum erwarten, dem Publikum zu zeigen, was Jake und ich aus dieser ikonischen Rolle machen werden.""«Road House» ist ein Volltreffer für uns. Es ist nicht nur eine Verbeugung vor den Fans des Originals, sondern auch ein großer, lustiger Film für ein breites Publikum", so Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios. "Wir sind begeistert, mit Joel, Doug und dieser großartigen Besetzung, angeführt von Jake Gyllenhaal, zusammenzuarbeiten und gemeinsam den klassischen MGM-Film als actiongeladenes Abenteuer für unser globales Publikum neu zu gestalten."