Netflix sucht in Afrika nach dem nächsten «Squid Game»

Auf einer größeren Veranstaltung in Johannesburg stellte man zahlreiche neue Formate vor.

Während der "See What's Next Africa"-Veranstaltung am Dienstag in Johannesburg, Südafrika, stellte der Streamingdienst Netflix mehrere Erneuerungen afrikanischer Originalinhalte, einige Koproduktionsentwicklungen, weitere Details zu bestehenden Projekten und einen weiteren Multiprojektvertrag mit dem südafrikanischen Filmemacher Mandlakayise Walter Dube für Filme und Serien vor."Unsere Investitionen in Afrika wachsen weiter und wir werden immer mehr Serien produzieren", sagt Dorothy Ghettuba, Netflix-Direktorin für lokalsprachige Serien in Afrika. "Wir glauben, dass Afrika eines der wichtigsten kreativen Zentren für großartiges Storytelling ist, das auf der ganzen Welt Anklang findet, daher macht es für uns nur Sinn, unsere Investitionen mit einer noch spannenderen Serie zu erhöhen."Während Südafrika, Nigeria und Kenia die drei wichtigsten afrikanischen Gebiete für Netflix-Originale bleiben, sagte Ghettuba, dass der Streaming-Anbieter Shows aus verschiedenen anderen Ländern des Kontinents kauft, von Ghana und Simbabwe bis Uganda, und sein Angebot an Originalinhalten erweitern wird. "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber wir werden dorthin kommen."